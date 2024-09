Comunità energetiche rinnovabili, un’opportunità per il territorio: se ne parla ad Azzate

Comunità energetiche rinnovabili: opportunità per il territorio. È questo il tema del prossimo appuntamento organizzato dal “Laboratorio delle Idee per ripensare il futuro”, una serie di incontri pubblici organizzati dal Comune di Azzate.

Ospiti della serata, che si terrà venerdì 20 ore 20.30 nell’Auditorium della scuola secondaria di via Colli 21, Dino De Simone, Giorgio Fedeli, Katia Maino del Nucleo operativo CERL ARIA s.p.a, Fabio Binelli di ANCI Lombardia, Elena Provenzano, Massimo Bernardoni di Camera di Commercio di Varese e Marco Giovannelli direttore VareseNews

L’incontro è organizzato con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di: Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Casale Litta, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Inarzo, Morazzone, Mornago.

L’ideatore del Laboratorio delle Idee è il vicesindaco Giacomo Tamborini, che spiega: «Le comunità energetiche sono un tema di grande attualità, ma anche molto complesso. Lo dimostra il fatto che, a diversi mesi dall’uscita del decreto attuativo, non c’è stato un boom di costituzioni, e buona parte dei fondi è ancora disponibile. La serata nasce dall’esigenza di fare rete, mettere a sistema le risorse e, soprattutto, di fare chiarezza e informazione per cittadini, imprese e soggetti interessati, poiché sul tema regna ancora confusione».

«Abbiamo invitato il nucleo operativo CERL di Area SPA, legato alla Regione Lombardia, per spiegare le applicazioni e le normative legate alle comunità energetiche. ANCI Lombardia, con il dottor Binelli, tratterà il ruolo degli enti locali, illustrando come le amministrazioni possano essere parte attiva nella creazione di queste comunità. La Camera di Commercio presenterà le misure di sostegno per le imprese che intendono costituirle, offrendo consulenza e documentazione utile, oltre a casi di studio come la comunità energetica di Malpensa Fiere e quella in fase di realizzazione a Ville Ponti. Anche Marco Giovannelli di VareseNews porterà un esempio pratico, raccontando il progetto legato alla copertura della nuova sede a Sant’Alessandro, con la partecipazione dei comuni coinvolti».

«Dalla teoria si passerà alla pratica – continua Tamborini – e sarà necessario verificare la partecipazione di cittadini, imprese e associazioni del terzo settore, eventualmente attraverso l’apertura di una manifestazione d’interesse. Insomma, sarà un momento di chiarimento e confronto su queste tematiche. Abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte degli enti locali, con l’adesione di 11 comuni, in buona parte afferenti alla medesima cabina primaria».

«Ringrazio i sindaci che hanno dimostrato grande interesse – conclude il vicesindaco -. Questo progetto rappresenta un segnale importante di coesione territoriale, che va oltre i confini amministrativi dei singoli comuni».