Openjobmetis – Betaland in diretta da Masnago

Openjobmetis - Consultinvest 93-78

Torna a giocare in casa la Openjobmetis dopo il successo esterno di Brescia: la squadra di Caja ospita la Betaland Capo d’Orlando, grande sorpresa della Serie A visto che si trova al quarto posto in classifica. Palla a due anticipata alle ore 17,30. Per intervenire in diretta è possibile scrivere nello spazio commenti o usare – su Twitter e Instagram – gli hashtag #direttavn e #varesecapo. Per accedere e visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.