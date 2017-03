Varese-Angera, la fuga premia Andrea Piccolo

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

La Varese-Angera è la gara che storicamente apre la stagione della categoria Allievi e, per questo motivo, è considerata da anni una “piccola Sanremo” con le dovute proporzioni tra una competizione giovanile e la grande kermesse del ciclismo “pro”.

A conquistare la 49a edizione della gara organizzata dal Velo Club Sommese, con arrivo sul lungo lago della città all’ombra della Rocca Borromea, è stato Andrea Piccolo che ha portato a termine una fuga solitaria, non così comune in una corsa che spesso si decide allo sprint.

Piccolo, del Pedale Senaghese, ha regolato i 186 concorrenti iscritti con un’azione che lo ha visto protagonista nel finale e gli ha permesso di arrivare da solo al traguardo con 17″ di vantaggio sul gruppo. Lo sprint per la piazza d’onore ha visto prevalere l’orinese Bagatin in un derby con Arioli, a sua volta ex gialloblu e ora in forza alla Molinello Servetto. La gran giornata del Senaghese è stata completata poi dal quarto posto di Gobbo.

Con questo successo, Piccolo diventa anche leader della Ciclovarese Challenge – GP Amici del Cuvignone per la categoria allievi, circuito che somma i risultati di una serie di gare programmate sul nostro territorio.