Alpini e diciottenni in festa insieme: un patto fino al 2027

Battesimo civico e festa degli Alpini a Cunardo 2017

Doppia occasione di festa domenica 23 aprile a Cunardo.

Galleria fotografica Battesimo civico Cunardo 2017 4 di 11

Sotto un sole splendente, che non ha invece illuminato le celebrazioni per il 25 aprile, il gruppo locale di Alpini ha festeggiato in concomitanza ai neo- diciottenni coinvolti come ogni anni nel “battesimo civico”.

“Una giornata da ricordare per tutta la nostra comunità – ha detto il sindaco Angelo Morisi -. Grazie al gruppo Alpini di Cunardo, alle altre associazioni d’arma, alle associazioni cunardesi e a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento”.

I ragazzi e le ragazze hanno ricevuto in dono il testo della Costituzione della Repubblica Italiana, la bandiera nazionale e la bandiera dell’Unione Europea. “Ci siamo presi l’impegno di ritrovarci nel 2027 con una comunità ancora più viva e bella – ha detto l’assessore Paolo Bertocchi -. Ce la faremo!”