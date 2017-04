Buguggiate in festa per una settimana

festa paese buguggiate 2011

E’ una delle feste più attese. Dura una settimana e ogni giorno propone qualcosa di nuovo e di interessante, per grandi e piccini. Qui di seguito il programma completo

Sabato 6 Maggio

Dalle ore 15:00, Parco Don Gnocchi (area Bergora) Trucchi e palloncini animati con “L’isola che non c’è” Scivoli gonfiabili

Risalita su corda gestita dal Gruppo Grotte Cai Carnago

Alle ore 15:30 Apertura festa: benvenuto da parte del presidente della ProLoco, del parroco e del sindaco

Dalle ore 17:30 Stand gastronomico

Dalle ore 21:00 Carlo Basseti de “La buoncostume”. Proiezione episodi di “Età dell’oro” e stand up comedy.

“Una notte in tenda”, dedicata a tutti coloro che vogliono vivere l’esperienza di una notte sotto le stelle! Modulo iscrizione sul sito www.prolocobuguggiate.it

Domenica 7 Maggio

Ore 10:00, Parrocchia di San Vittore Santa Messa

Pedalata per le vie del paese. Ritrovo ore 11:00 nel piazzale dell’Oratorio. Arrivo al Parco Bergora, in omaggio a tutti i partecipanti una borsa Tigros, contenuto a sorpresa. Non dimenticare il caschetto di protezione!

Bancarelle di artigianato “straordinarie”

Dalle ore 12:30, Parco Don Gnocchi

MACCHERONATA offerta da Bar Giardino Stand gastronomico

Dalle ore 14:30, Parco Don Gnocchi Risalita su corda, gestita dal Gruppo Grotte CAI Carnago

Scivoli gonfiabili

Adelio Cicolini – laboratorio costruzioni di legno per bambini

Dimostrazione “Welcome”, scuola di addestramento cuccioli e cani adulti

Ore 17:00

La Focale BuguSelfie

Esibizione Monociclo

Ore 19:30 Concerto e Ballo Skylli Farm con animazione e danze popolari

Lunedì 8 Maggio

Ore 18:30, Oratorio

Pellegrinaggio alla Cappella dei Santi Coniugi Martin a Marcallo con Casone (MIlano). Per iscrizioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale: Martedì 15:00-17:00, Giovedì 16:00-18:00. Costo 13€ adulti/8€ bambini (fino alla 3a media compresa)

Martedì 9 maggio

Ore 15:00, Centro Anziani

Torneo pomeridiano di Scala 40

Ore 20:30, Centro Anziani

Torneo di bocce serale. Iscrizioni presso il Centro Anziani nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 17:30

Mercoledì 10 Maggio

Ore 15:00, Centro Anziani

Continuano i tornei di Scala 40

Ore 20:30, Centro Anziani

Continuano i tornei di bocce

Giovedì 11 Maggio

Ore 20:30, Trattoria Garbui

Torneo di Burraco. Per iscrizioni rivolgersi a Pasquale Margarini, tel. 0332-458272, quota d’iscrizione 8€

Il Bosco delle Campanelle (via Puccini 24, Buguggiate)

Serata Benessere

Ore 19:30-20:30 Pilates con Cristina Forte

Ore 20:30-21:00 Frutta relax

Ore 21:00-22:00 Mindfullness e meditazione guidata con Suzanne Reyneke

Prenotazioni tel. 348-1579812

Venerdì 12 Maggio

Ore 21:00, Teatro dell’Oratorio

“Cyberbullismo… parliamone”. Interverranno il Dr. Gaetano Giovi (medico chirurgo e spec. in psicoterapia), la Dr.ssa Ilaria Sottotetti (avvocato esperta in diritto penale), la Dr.ssa Ilaria Giacomazzi (mediatrice familiare e sociale)

Sabato 13 Maggio

Ore 16:00, Piazza del Municipio

Giro Storico con Lorenzo Carabelli, “La confraternita del Santissimo Sacramento, rivisitazione del Centro Storico”. Al termine aperitivo

Ore 19:00, Oratorio di Buguggiate, Serata Ucraina

Cena con piatto tipico a tema dello spettacolo teatrale (15€, prenotazioni tel. 348-1579812)

La compagnia Mattatori presenta la commedia “Fools” (ore 21:00) presso Oratorio di Buguggiate

Domenica 14 Maggio

Ore 9:00, via Monterosa e Oratorio

Bancarelle privati e Associazioni di Buguggiate

Chiesetta di San Giovanni e Centro Storico

Da un’idea di Fotocultura “Magari domani”, scatti di Luigi Rognone. Ingresso libero. Orari: 10:00-13:00/14:00-19:30

Mostra di pittura del Maestro Remo Scazzosi

Mostra del riciclo “RI come… conoscere e giocare con i rifiuti”

Ore 11:00 Santa Messa

Dalle ore 12:30 Stand gastronomico al Campo Sportivo

Dalle ore 14:30, Piazza Municipio Isola del riciclo a cura di Binario 9trequarti

Dalle ore 14:30, Campo Sportivo Esibizione e torneo Ciapa ul rull

Giocolieri e sputafuoco

Workshop di pittura dal libro “Il leone Zebrato”, con Cristina Galli

Attività organizzate dal Gruppo Scout Lago di Varese

Dalle ore 17:00 Dimostrazione Protezione Civile

Ore 18:00 Coro Majno (Istituto Dante – Gallarate)

Ore 18:30 Musica con i Basket Bounce

Dalle ore 19:30 Stand Gastronomico

Ore 20:15 Estrazione sottoscrizione a premi

Ore 20:45 Erica Bazzeghini

Ore 21:30 Ada Ossola in danza

Ore 22:00 Chiusa Festa con spettacolo pirotecnico