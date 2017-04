Omaggio ai monumenti della Memoria

Busto Arsizio - Cimitero monumentale

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio (Anpi, Alfredo di Dio, Associazione Nazionale ex Deportati, Comitato Amici del Tempio Civico, Associazione Amici di Angioletto, Associazione Nazionale Alpini, Ass. Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, R.S.U. “Comerio Ercole”), celebra il 72° anniversario della Liberazione.

Questo il programma di martedì 25 aprile

Dalle ore 8.30 assessori, consiglieri comunali e rappresentanti delle Associazioni renderanno onore ai partigiani, ai caduti e ai deportati con la deposizione di corone ai cippi e ai luoghi della memoria.

Le delegazioni si recheranno al monumento a Rodolfo Gallazzi (via Solbiate), a Mauro Venegoni (via per Cassano), a Romeo Coppe (via Q. Sella), ai deportati della Comerio Ercole (parco via Magenta), a Maurizio Macciantelli (ore via Lonate). Non mancherà una sosta al Cimitero principale per l’omaggio alla Cripta ai Partigiani e al Sacrario ai Caduti in Guerra. Al cimitero di Sacconago verranno deposte corone davanti alla targa Minelli, al monumento ai Partigiani, al monumento ai Caduti in Guerra. Una sosta anche davanti alla lapide a don Angelo Volontè presso la chiesa vecchia di Sacconago e alla quella intitolata a don Ambrogio Gianotti a S. Edoardo. A Borsano invece si farà tappa alla Cappella ai Caduti e al Portichetto delle Memorie (S. Croce).

Un momento di raccoglimento anche davanti al monumento alle Patrie Battaglie che si trova nel parco di via Foscolo e alla stele che ricorda l’artigliere alpino Gian Battista Candiani al parco degli Alpini di via Mameli. Ultima tappa la lapide posta sul palazzo comunale sul lato del viale Duca d’Aosta e il monumento ai Deportati che si trova nel palazzo Comunale. Saranno addobbate per l’occasione anche la teca che, accanto al tempio civico, ricorda i Caduti di Cefalonia e la targa dell’aula “Ali della Libertà” che si trova nell’edificio scolastico di piazza Trento Trieste.

Alle ore 9.30 al Tempio civico Sant’Anna è in programma la Messa celebrata da mons. Pagani.

Alle 10.30 nella sala del Consiglio comunale Angelo Castiglioni, dopo il saluto del sindaco Antonelli, il professor Andrea Bienati, docente di storia e didattica della Shoah, delle Deportazioni e dei Genocidi, interverrà sul tema “Dissero no, storie di Resistenza”.

Alle 11.30, dopo la deposizione di una corona al monumento alla Resistenza e Deportazione di via Fratelli d’Italia, prenderà il via il corteo accompagnato dalla Filarmonica S. Cecilia di Sacconago che, attraverso piazza Garibaldi e via Daniele Crespi, raggiungerà piazza Trento Trieste, dove il corteo renderà onore al Monumento ai caduti.

Fino al 6 maggio la Biblioteca Comunale Roggia ospiterà la Mostra “Testimonianze della Resistenza”, che raccoglie libri, film e documenti che ripercorrono le tappe più significative della lotta per la Liberazione, dal Fascismo alla Resistenza.