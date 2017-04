Open Day all’Asilo comunale

Sabato 8 Aprile dalle 9.30 alle 11.30 sarà possibile visitare l’Asilo Nido Comunale di Castiglione Olona in via Boccaccio 13. I genitori saranno accompagnati a conoscere gli ambienti dal personale educativo che descriverà l’organizzazione del nido e le iniziative rivolte alle famiglie, mentre una educatrice intratterrà i loro bimbi (fino a tre anni) in varie attività di gioco. Le educatrici aspettano genitori e bambini.