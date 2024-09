“Il Collegiata”, a Castigliono Olona vino e solidarietà

Al Museo della Collegiata torna l’appuntamento con la solidarietà, grazie all’evento benefico legato al vino “Il Collegiata”.

Quest’anno il ricavato andrà a sostegno di Aisla Varese (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), in collaborazione con Asd Team Lino di Castiglione Olona. Maurizio Colombo, presidente di Aisla Varese, illustrerà finalità e operato dell’associazione e comunicherà quali azioni saranno sostenute dalle offerte.

Saranno messe in palio 100 bottiglie di merlot “Il Collegiata”, donate al Museo da Francesco Nutricati, che dal 2015 coltiva le viti sui ronchi della Collegiata, in un terreno concesso dalla Parrocchia Beata Vergine del Rosario. Sarà messa all’asta anche una speciale bottiglia magnum de “Il Collegiata”.

Gli offerenti potranno ritirare una bottiglia, partecipare alla degustazione e alla visita in vigna, accompagnati da Francesco Nutricati, per scoprire l’esperienza di chi coltiva una passione che regala ogni anno frutti di solidarietà e per ammirare da un punto di vista inconsueto tutto il Complesso della Collegiata.

La partecipazione all’evento benefico, che è parte del programma di festeggiamenti per i 600 anni della Collegiata, è libera e gratuita, mentre il Museo sarà regolarmente visitabile tutto il giorno con la consueta tariffazione.

«Desidero esprimere i più sinceri ringraziamenti alla famiglia Nutricati, artefice di tanta bellezza – dichiara Dario Poretti, direttore del Museo della Collegiata -. Questo progetto è all’insegna di una gratuità generativa di processi virtuosi: il terreno della Parrocchia accoglie le viti del sig. Francesco Nutricati, che le coltiva con passione e grande impegno. Quindi il vino, frutto della terra, della vite e del lavoro, viene poi offerto: le donazioni raccolte, infatti, vengono interamente destinate a dei progetti di beneficenza. Non solo, anche il paesaggio viene tutelato e valorizzato, a beneficio dell’intera collettività ».