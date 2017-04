Piccoli giardinieri al lavoro nell’orto della scuola

Porto Ceresio - Orto didattico scuola elementare

“Frutta e verdura? Salute sicura”, ma anche tanto divertimento se a coltivare l’orto sono i bambini della scuola.

Galleria fotografica Porto Ceresio - Orto didattico scuola elementare 4 di 4

In queste belle giornate di primavera, per gli alunni dell’Istituto Comprensivo E. Fermi di Porto Ceresio scatta l’ora della lezione all’aria aperta, e al posto di penna e matite ci sono paletta e zappa, per preparare il terreno e poi seminare nell’orto didattico della scuola.

Il progetto ha una duplice valenza educativa: insegnare l’importanza del cibo e di una corretta alimentazione, e dare ai bambini la possibilità di vivere in prima persona questa esperienza, “perché non c’è modo migliore per imparare, se non con il fare”.

Perciò tutti al lavoro per allestire l’orto didattico nei plessi di scuola primaria di Porto Ceresio, Besano e Brusimpiano. I piccoli giardinieri delle classi prime e seconde potranno così vedere crescere i frutti del proprio lavoro.