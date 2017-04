Tutto pronto per le 50 attrazioni del Luna Park

Sono più di 50 le attrazioni presenti al Luna Park di Tradate. Da oltre 50 anni il periodo pasquale coincide con l’arrivo delle giostre nell’area mercato e a coordinare tutta l’attività per questi giorni di attrazione è sempre la famiglia Busnelli, che vede in Luigi Busnelli il responsabile. E così, da venerdì 7 aprile fino a lunedì 17 aprile, saranno molte le proposte che avanzerà il gruppo del Luna Park di piazza Mercato.

Oltre ai classiche attrazioni per bambini e agli autoscontri, non mancheranno le attrazioni per i ragazzi come il grande scivolo Toboga o la barca gigante. Ma la novità di quest’anno sarà la Turbo 360, un’attrazione che sale per 15 metri roteando su più assi. «Siamo sempre felici di venire a Tradate – spiega Luigi Busnelli -. Ogni anno portiamo qualcosa di nuovo, sempre nell’ottica della tradizione, con l’attenzione ai più piccoli e ai genitori che una volta sono stati bambini».

Il Luna Park apre ufficialmente venerdì, ma sono tante le proposte: sabato pomeriggio animazione con i supereroi Marvel, poi tutte le sere sconti dal 20 al 50 per cento, mentre sabato sera dalle 20.30 alle 20.45 giostre gratis per tutti. A questo si aggiunge martedì e mercoledì sconti per gli studente e giovedì 13, dalle ore 15, saranno presenti i Truccabimbi. Tutte le promozioni e gli sconti sono comunque scaricabili dal sito ufficiale.