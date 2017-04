Una camminata domenicale per famiglie

5 Mulini a san Vittore Olona (inserita in galleria)

Proseguono gli eventi legati al progetto OlonaGreenWay (OGW) con la “Camminata per le Famiglie” organizzata dal Comune di San Vittore Olona per DOMENICA 9 APRILE. La passeggiata, aperta a tutti e gratuita, ha lo scopo di far riscoprire le bellezze naturalistiche e agricole del territorio di San Vittore Olona.

Il percorso è semplice e consente di percorrere anche la suggestiva strada “Dio ti Vede” che attraversa gli storici Mulini Cozzi e Meraviglia; il Mulino Meraviglia è il più antico tra i rimasti dell’area, risalente al XIV secolo. La camminata prevede anche la visita a La Foppa, l’area umida verde salvata e recuperata dal Comune di San Vittore Olona, un tesoro naturalistico, ricco di flora e fauna, da tutelare per le generazioni a venire.

Inoltre è possibile immergersi in una esperienza unica ovvero ripercorrere alcuni tratti della famosa “Cinque Mulini”, la corsa campestre per eccellenza, che conta ben 85 edizioni e la partecipazione di atleti internazionali, ideata da Giovanni Malerba, nel 1933, e inserita nel circuito World Cross Challenge, il circuito internazionale IAAF che raggruppa le più importanti gare di cross al mondo.

La camminata non ha alcuno spirito competitivo bensì ha lo scopo di aggregare e di far conoscere il territorio e le sue peculiarità a grandi e bambini.

Il PROGRAMMA – Il ritrovo è previsto nel primo pomeriggio presso il Centro Sportivo “G. Malerba” (via 24 Maggio, 36) alle 15 per la registrazione dei partecipanti, con un intrattenimento ludico per grandi e bambini; quindi alle 15.30 si parte per una passeggiata di circa un’ora. Il rientro è previsto per le 16.30. A seguire tutti a lezione di Zumba Fit e Zumba Kids per i più piccoli. Alle 18 sarà allestito un aperitivo a base di De.Co., ovvero con i prodotti del territorio che hanno ottenuto il marchio di garanzia Denominazione Comunale di Origine, e cioccolato offerto dallo sponsor della manifestazione.

Per tutto il pomeriggio non mancherà al presenza del Ludobus.