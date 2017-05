Arriva la festa estiva a Sciarè

Foto varie

Arriva a Gallarate il “Summer festival”, festone estvo in programma dal 26 maggio al 2 settembre, in un’area di 11mila metri quadrati, con ingresso in via Olanda nella zona industriale dello Sciarè.

Ristoranti, aree street food, bar, artigianato da tutto il mondo, musica, spettacoli affidati ai big del momento (Pucci, Pio & Amedeo, Paolo Ruffini solo per fare qualche nome) e concerti, compongono il menù proposto dagli organizzatori (la società Mec), forti di una formula collaudata che ha sempre riscosso il favore del pubblico.

Al Comune saranno corrisposti 115mila euro «a mitigazione dell’impatto che l’evento temporaneo determinerà». Una somma ritenuta congrua «anche in relazione ai maggiori servizi che l’amministrazione dovrà farsi carico per meglio garantire l’interesse pubblico nelle sue sfumature».

Il “Summer Festival” aprirà al pubblico tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 19 alle 2. L’ingresso al villaggio sarà gratuito per i ragazzi sotto i 12 anni. Ogni serata della settimana seguirà un tema di intrattenimento preciso: martedì sonorità caraibiche con agevolazioni per il pubblico femminile; mercoledì appuntamento con i personaggi dello spettacolo nazionale con agevolazioni per le famiglie; giovedì musica a ritmo di hip-hop; venerdì serata musicale e personaggio degli anni Novanta; sabato spazio alle tendenze del momento (serata in bianco, serata fluo e così via); domenica giornata rivolta alle famiglie con musica dal vivo.

«Il rilancio della nostra Gallarate è da sempre in cima alla lista delle priorità di questa amministrazione», spiega il sindaco Cassani. «Vediamo nel “Summer Festival” un’opportunità per attrarre migliaia di persone in città, creando un importante indotto a tutto vantaggio delle attività dei Due Galli. Si tratta dell’ennesimo “goal” dell’assessore alle Attività economiche Claudia Mazzetti, anche perché i fondi introitati saranno investiti soprattutto nel commercio cittadini».