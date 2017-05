E-state in Arte 2017

Villa Panza, Villa Paradeisos e Villa Mylius

Dal 12 giugno al 7 luglio, dal lunedì al venerdì (orario 9-17), Villa Panza propone E-state in Arte, un campus estivo artistico all’insegna della creatività: una rassegna di attività, laboratori ed esperienze interattive, che hanno l’obiettivo di introdurre i più piccoli all’arte contemporanea in modo accessibile e coinvolgente, poiché non è mai troppo tardi o troppo presto per sviluppare spirito di osservazione, pensiero critico, capacità di interpretazione e di espressione.

“Apprendere ad apprendere”: quando apprendiamo in un determinato contesto, si formano degli schemi o griglie mentali che ci aiuteranno in futuro a percepire, interpretare e risolvere nuovi problemi relativi a quel contesto.

L’arte e in particolare l’arte contemporanea, per poter essere letta, compresa, e interiorizzata necessita di coltivare un’adeguata forma mentis.

I bambini impareranno a conoscere alcune delle tecniche artistiche del Novecento, realizzeranno manufatti originali, saranno impegnati in percorsi ludico–‐creativi all’interno del museo e alla scoperta del parco della villa, ma anche in cacce al tesoro, racconti animati e attività didattiche anche in lingua inglese. Il campus terminerà con un allestimento ed esposizione dei lavori presso uno spazio di Villa e Collezione Panza.

La rassegna è studiata in dialogo con la collezione, voluta e pensata da Giuseppe Panza. Il legame tra l’opera, l’architettura e l’ambiente dove essa viene collocata, da sempre ricercato dal collezionista, viene tradotto affinché i più piccoli possano comprenderlo, rielaborarlo dando forma alla propria fantasia e alle proprie emozioni.

Il campus terminerà con un allestimento ed esposizione dei lavori presso uno spazio di Villa e Collezione Panza.

E-state in Arte è una campus dedicato ai bambini tra i 7 e i 12 anni.

Attività settimanali:

1 laboratorio di tecniche artistiche

2 laboratori ispirati ad artisti contemporanei legati ai colori

1 laboratorio ispirato ad artisti storici legati ai colori

1 attività “scientifica” ispirata ai colori

1 attività creativo/manuale di ispirazione munariana

1 attività multiculturale

1 attività legata all’alimentazione

1 attività legata all’ambiente e alla sostenibilità

1 percorso in lingua inglese di ispirazione al metodo CLIL

Le attività prevedono una parte di visita e/o di spiegazione seguita da un’attività pratica espressiva e creativa.

Orari

Dalle 9 alle 17 (con possibilità di pre e post campo dalle 8 alle 18)

Prezzi

La quota settimanale per ogni bambino è di € 180 e comprende: partecipazione a tutte le attività del campus dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 e diploma di partecipazione.

Sconto del 10% per Soci Fai e seconda quota d’iscrizione relativa a fratelli o sorelle (gli sconti non sono cumulabili).

Possibilità di pre e post campo dalle 8 e fino alle 18: 10 € all’ora a bimbo

Massimo 25 partecipanti a settimana.

Ristoro

Il pranzo è escluso dal costo e sarà realizzato dal ristorante Luce di Villa Panza con un contributo extra di euro 7 al giorno (il menù verrà fornito a inizio settimana)

Contattaci

FAI – Villa e Collezione Panza

Tel. 0332 283960

Tel. 0332 239669

Email: faibiumo@fondoambiente.it