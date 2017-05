Migrazioni e migranti, serate per conoscere

Foto varie

Due incontri, che si terranno venerdì 5 maggio e venerdì 12 maggio alle ore 20.30 presso il teatro SOMS di Caldana, con l’obiettivo di fare chiarezza su un tema delicato come quello delle migrazioni e dell’accoglienza.

La prima serata avrà come relatore il Viceprefetto di Milano e presidente della commissione territoriale protezione internazionale di Milano Luisa Inversini e Silvio Aimetti, sindaco di Comerio e portavoce della Rete civica per i sindaci per l’accoglienza, fra l’altro reduce dalla visita romana in cui ha incontrato Papa Bergoglio

Verrà fatta luce sia sulle normative legali sia sull’esperienza diretta di un Comune.

Il secondo incontro avrà invece un respiro più ampio: saranno protagonisti i volontari della sezione varesina di Emergency, che con alcuni filmati racconteranno l’esperienza del volontariato nelle zone di guerra, in quei territori cioè da dove fuggono la maggior parte dei migranti che poi sbarcano nel nostro Paese: perché l’emergenza migranti è solo la punta di un iceberg che ha le sue fondamenta molto lontano da noi.