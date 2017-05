Muro pericolante, strada chiusa al traffico

Strada chiusa alle automobili per il possibile cedimento del muro. La disposizione è stata fatta dall’amministrazione comunale, dopo una verifica da parte dei Vigili del Fuoco che nella giornata di sabato sono stati allertati da un cittadino preoccupato dello “spanciamento” del muro. Si tratta della parete di sostegno della strada consortile.

Dalle 17 e 30 di sabato quindi, la strada è stata chiusa al traffico in attesa di capire quali siano le valutazioni dei tecnici comunali e i lavori da predisporre. Il tratto stradale interessato è quello dell’ex Ristorante Scoiattolo, in Frazione Monteggia all’intersezione con via Professor Monteggia, lungo il tratto consortile denominato “Del Gruppazzo”.