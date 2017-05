Palestina per principianti

Foto varie

Una finestra che si apre sul popolo palestinese e su una terra in conflitto. È questo il senso della serata in programma per il primo giugno a Varese in via Francesco Cairo, 34 sede dell’associazione “Un’altra Storia”.

Un film, una mostra, immagini e fotografie che si intersecano.

L’appuntamento è giovedì primo giugno alle 20.30. Introdurrà la serata Giuseppe Musolino.

Verrà proiettato il docufilm di Francesco Merini.