Una giornata all’insegna dell’arte per i ragazzi del liceo

Sabato 20 maggio dalle ore 15, gli studenti delle classi terze del Liceo Economico-Sociale “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Sesto Calende presenteranno alcune tra le più rappresentative opere dello scultore Giancarlo Sangregorio, presso la sua casa-atelier di Cocquio a Sesto Calende.

Come evento conclusivo dell’Azienda Simulata “Fare Impresa con l’Arte”, gli studenti comunicheranno al pubblico che interverrà le suggestioni ricevute dallo studio delle opere dello scultore.

“Giancarlo Sangregorio è uno dei pochissimi scultori, e più in generale dei pochissimi artisti, che dopo aver messo a punto un cifrario stilistico ben definito e riconoscibile, un’immagine che gli appartiene per possesso certo e indiscusso, invece di insistere e assecondare mercato e aspettative critiche, si avventura ad esplorare nuove terre incerte e pochissime cognite, rimette in discussione tutto per riprendere la via del mare, in base ad un’esigenza assolutamente personale, soltanto sua” Martina Corgnati, critico d’arte