Con Massimiliano Celeste alla scoperta dei Finger Food

Ai corsi Tigros protagonista è il Finger Food: divenuto principe degli aperitivi e dei più esclusivi antipasti a buffet, ottima scusa per assaggiare un gran numero di piatti particolari, e vero must della tavola più moderna.

Per spiegarne i segreti l’appuntamento è al Buongusto di Busto Arsizio, in via Pirandello, il 12 giugno alle 17: a spiegarne i segreti sara una storica e apprezzatissima conoscenza dei corsi Tigros: Massimiliano Celeste. Lo chef del Ristorante Il Portale di Pallanza, ha ormai da molti anni una meritatissima stella Michelin, e un posto nel cuore dei corsisti Tigros, per la passione che riesce a trasmettere nei suoi racconti e per la raffinatezza e semplicità dei piatti che propone. I suoi finger Food saranno “Finger food Gourmet” naturalmente.

Come sempre, i corsi sono gratuiti ma le prenotazioni per l’evento sono già chiuse: nulla vieta però di presentarsi al Buongusto, senza un posto riservato. Come sempre, poi, noi lo seguiremo con il nostro Liveblog.