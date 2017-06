“Corri sotto la Rocca”, appuntamento per piccoli e grandi atleti

In occasione della 16° festa del Comitato Genitori, con il patrocinio del comune di Angera e l’organizzazione dalla società Settelaghirunners, venerdì 9 giugno si terrà la terza edizione di “Corri Sotto la Rocca di Angera”, gara podistica su percorso cittadino di 5,2 km sul lungolago di Angera, un appuntamento per tutti i podisti del Varesotto (e non solo), da affrontarsi con qualsiasi condizione meteorologica.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto a partire dalle ore 19 nei pressi della tensostruttura lungolago, allestita sullo spazio antistante il palazzo del Comune e inaugurata nelle ore precedenti con la corsa “Corri sotto la Rocca Junior” per i bambini tra i 3 e i 13 anni, con ritrovo alle ore 17.30 e partenza alle 18.30.

L’inizio della gara competitiva – che per un’ora unirà il paese all’insegna dello sport, dando la possibilità alle persone di qualsiasi età di correre o camminare liberamente per le strade del centro chiuse al traffico – si terrà, invece, alle 20.30 sempre dal pratone sul lungolago adiacente alla tensostruttura dove durante e dopo la gara, sarà in funzione lo stand gastronomico del Comitato Genitori.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un buono “Pasta Party” offerto dal gruppo Comitato Genitori e la maglietta tecnica della manifestazione confezionata per l’occasione.

Qualche dettaglio tecnico: la quota di iscrizione per la gara competitiva è fissata in euro 7 comprensiva di pacco gara (maglia tecnica + buono Pasta Party) da pagare entro le ore 19.00 del 6 giugno on line sul sito www.settelaghirunners.it o di persona presso il bar Astor in via M.Greppi, 5 ad Angera, il giorno della gara sarà possibile iscriversi ad un costo di euro 10 non garantendo la consegna della maglietta che sarà distribuita fino ad esaurimento scorte.

Le Società che iscriveranno almeno 20 atleti avranno diritto a una gratuità.

Le premiazioni avranno luogo sul palco all’interno della tensostruttura alle ore 21.45 circa e prevedono la consegna dei premi ai primi 10 uomini/donne assoluti e al primo/a Angerese, saranno sorteggiati inoltre altri premi tra tutti i partecipanti alla gara.

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l’ufficio turistico di Angera, presso il punto d’iscrizioni Bar Astor o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: info@settelaghirunners.it, visitare il sito www.settelaghirunners.it o contattare Ugo Fantoni 333 3285431.