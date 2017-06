Davide Van De Sfroos, è il momento di San Siro

Immagini del "Folk Coopera Tour" di Davide Van De Sfroos - foto di Andrea Ostoni

E’ per domani l’atteso concerto di Davide Van De Sfroos allo Stadio San Siro di Milano, tempio del calcio e degli ultimi 30 anni di musica.

Quello i programma sarà uno spettacolo che vedrà Davide insieme ad una una band allargata di 20 musicisti, per passare in rassegna i diversi momenti musicali della carriera del cantautore.

Un percorso in cui sono stati coinvolte le migliori espressioni musicali del territorio e così si potranno ascoltare dai brani power-folk supportati dai LUF al country bluegrass acustico degli Shiver, la giovane folk-band che ha accompagnato Davide nel fortunato “Folk CooperaTour”; ci sarà il rock-blues della formazione che ruota attorno al cuore della GNOLA BLUES BAND del chitarrista Maurizio “Gnola” Glielmo, impreziosita dalla presenza di musicisti da sempre al fianco di Davide come il violinista Angapiemage “Anga” Persico.

Un gruppo di musicisti che invaderà musicalmente e visivamente il palco delle grandi occasioni, che sarà allestito appositamente per l’evento. Non mancheranno momenti in cui Van De Sfroos suonerà da solo, chitarra e voce, ricreando quell’intimità tipica di certi suoi brani.

«Dopo aver fatto un po’ di tutto, come il Genesio, qualcosa mancava e si è sentita l’esigenza di concretizzarlo questo sogno e di credere nell’urlo dei sostenitori di quest’avventura», conferma Davide. «Per uno che non ha mai giocato a calcio neppure all’oratorio, entrare in campo a San Siro è come andare sulla luna», aggiunge il cantautore nato a Monza, ma cresciuto nel “cuore” del lago di Como.

Anche se invece del pallone “tirerà” le sue canzoni, non in porta, ma verso quel pubblico che nel tempo ha dimostrato di palleggiare molto bene e senza il quale – conferma Davide Van De Sfroos – «non sarebbe possibile nessuna partita».

Per info e prezzi del concerto consultare Vivaticket: http://bit.ly/2qnnIKU