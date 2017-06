Domenica si vota a Tradate e Legnano

elezioni voti

Un’altra domenica di voto. Ma solo per una città in provincia di Varese, Tradate, e per una dell’altomilanese a noi più vicina, Legnano. Entrambi i comuni affrontano il ballottaggio per la scelta del sindaco che guiderà la città per i prossimi cinque anni.

Gli orari per recarsi alle urne, nella giornata di domenica 25 giugno, sono dalle 7 alle 23. Sarà necessario avere con sé la propria tessera elettorale e un documento di identità.

Per esprimere la propria indicazione di voto sarà sufficiente mettere una “X” sul nome del candidato sindaco scelto.

Su Varesenews, a partire dalle 23 di domenica saranno dati i risultati in tempo reale di entrambe le città. I lettori possono partecipare alla discussione o scrivendo un commento nello spazio apposito, o usando – su Twitter e Instagram – l’hashtag #elezionivn. Per visualizzare al meglio il liveblog CLICCATE QUI.