Dopo la Pentecoste, lunghe code alla dogana di Gaggiolo

via Morosini

Dopo una giornata di festa ( ieri la Confederazione elvetica ha festeggiato la Pentecoste), la dogana svizzera riprende con il tradizionale carico doppio di mezzi da controllare.

Lunghi incolonnamenti si registrano alle frontiere merci: Como Brogeda sta creando intasamenti anche sull’A9 mentre in provincia di Varese è il tratto che dalla folla di Malnate sale a Gaggiolo a registrare lunghe code, oltre alla discesa da Cantello e da Rodero.

Questa mattina, raggiungere la Svizzera richiede molto pazienza e tanto tempo: si parla di tempi variabili tra i 60 e i 90 minuti. Meglio dirigersi vero frontiere che non effettuano servizio dogana.

Il problema è noto e si ripropone tutti gli anni complice anche la mancanza di aree di parcheggio per i mezzi pesanti. Un cittadino suggerisce di prendere provvedimenti per decongestionare la zona : « I camion in attesa dovrebbero essere sistemati nel piazzale antistante alla dogana in modo da occupare tutti i posti (passando la dogana turistica si vedono molti spazi vuoti) e di farli avanzare in modo tempestivo su segnalazione di qualcuno in modo da non arrivare ad intasare la rotonda precedente e la provinciale o almeno da liberarla più rapidamente – spiega il lettore Giannino Ermolli che ha avanzato l’idea alla Guardia di Finanza sentendosi replicare che la competenza è del Comune di Cantello.