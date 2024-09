Arriva a Cantello il progetto “Legalità quotidiana” dell’ex magistrato Giuseppe Battarino

Prosegue il “Progetto legalità quotidiana” di Giuseppe Battarino, questa volta con il Comune di Cantello.

Lunedì 23 settembre alle ore 20,45 il primo di due incontri organizzati insieme all’Amministrazione comunale, che si svolgeranno nella sala conferenze dell’Antico cascinale lombardo, sede della Biblioteca comunale di Cantello (in via Monastero 7). Il secondo incontro è in programma lunedì 30 settembre, sempre alle 20,45.

Che cosa significano giustizia e sicurezza? Come funziona il sistema penale? E queste cose come ci vengono raccontate, nella comunicazione pubblica, sui giornali, in rete, negli sceneggiati, nei film, nei libri? C’è qualcosa che non funziona?

Con un linguaggio semplice e chiaro, già sperimentato in iniziative analoghe davanti a centinaia di cittadini in sedici diversi Comuni delle province di Varese e Como, Giuseppe Battarino, scrittore, giurista, magistrato per oltre trent’anni, lo spiegherà a chi vorrà saperne di più su questi aspetti fondamentali del nostro vivere insieme.

Prima di entrambi gli incontri è prevista un’apertura straordinaria della Biblioteca per appassionati di film e narrativa di genere giallo.