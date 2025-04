I “cuccioli solidali” insegnano il fair play

NOTIZIARIO UISP del 16 aprile 2025

FAIR PLAY – L’iniziativa dei “Cuccioli solidali” non si ferma

.

Il Fair Play si impara da piccoli. Domenica è stato un game day per le “Le Gazzelle” – categoria 6-11 anni – che sono state ospiti della Pro Patria di Busto Arsizio (nella foto). Una bella partita all’insegna dell’equilibrio, terminata con la consegna alle avversarie dei cuccioli solidali.

Nelle Gazzelle giocano bimbe seguite dall’associazione Casa del Giocattolo Solidale, alcune delle quali fino a due anni fa non avevano mai avuto l’opportunità di praticare attività sportiva.

Carattere distintivo della squadra è la solidarietà: alla fine di ogni partita, infatti, le ragazze con la maglia rossa regalano un peluche alle avversarie. Un bel gesto all’insegna del Fair Play e dell’amicizia, che sta a testimoniare che in campo si mettono in gioco valori più forti della vittoria. I peluche sono i “cuccioli solidali” che la Casa del Giocattolo distribuisce nei negozi nel periodo natalizio per raccogliere offerte. Fondi che vengono usati, appunto, per consentire ai bambini con meno possibilità economiche di praticare sport, partecipare a gite e campi estivi, prendere parte a laboratori, e via dicendo.

BASKET – In 16 per il titolo di campione provinciale

Si concludono i sedicesimi di finale e la conseguenza è che sono rimaste 16 squadre in lizza per il titolo di campione provinciale, con la finalissima che si giocherà domenica 1 giugno al PalaGasparotto di Malnate. Sul fronte salvezza proseguono i playout, i quali termineranno poco oltre il 20 maggio con la sentenza che regalerà 4 salvezze e 3 retrocessioni in Second League.

Si amplia il numero delle qualificate agli ottavi, che si aggiungono a Montello Young, Irish Venegono, Just Drink It e Deportivo Elite, le quali hanno strappato il pass ottavi nella scorsa settimana. Volano al secondo turno playoff La Sportiva Gavirate, Master’s Hounds ed Albizzate come prime squadre qualificate nella settimana che va da lunedi 8 aprile: i lacuali biancoverdi battono 91-66 la Wool Va in gara

tre ed elimina i malnatesi, ko a testa altissima. Finisce con un secco 2-0 la sfida fra Masters’ Hounds ed Oleggio, con questi ultimi battuti anche in casa. In terra novarese, i canturini passano sullo Junior per 61-51 e passano al 2 turno playoff. Finisce in due partite la sfida fra Albizzate e Venegono, con gli Sharks di Rotoni, che eliminano i venegonesi, vincendo in Piazza Aldo Moro per 68-45 ed ora sarà sfida al Just Drink It per un posto fra le top eight.

Successivamente vanno agli ottavi di finale Basket School Tradate e Fulgor Somma Lombardo, entrambe le compagini passano con un secco 2-0, regolando rispettivamente, fuori casa, Appiano Gentile e il Fuco Varese, con entrambe le eliminate, che ci hanno provato, ma senza portare le serie a gara tre.

Gara tre vincente in scioltezza per l’Apg Besozzo Horses, che dilaga con Golden Mutombo, finisce 100-36 per la squadra di Papa, sui rimaneggiatissimi lariani di Colombo, successo che vale gli ottavi di finale contro Daverio Rams, squadra che in gara tre sbanca il Palariosto di Busto Arsizio, battendo il Cso Borsano per 74-86 ed estromette i bustocchi dalla corsa al titolo.

CINOFILIA – Asparagi da guardare e da gustare a passeggio



Passeggiare in compagnia del proprio amico a quattro zampe è uno dei piaceri della vita. Quando a questo si unisce una buona compagnia e un’ottima cucina, ecco servito il programma di una domenica perfetta. A organizzarla è Ciac – centro istruzione amici del cane, associazione di cultura cinofila affiliata da sempre alla Uisp. L’invito è per domenica 27 aprile, quando il gruppo – a due e a 4 zampe – percorrerà, a Cantello, la suggestiva passeggiata sulla via dei famosissimi asparagi, dove sarà possibile ammirare e conoscere qualcosa in più sulle coltivazioni di questo prezioso ortaggio.

Al termine del percorso il gruppo pranzerà al Circolo di Cantello, dove ovviamente saranno degustati piatti a base del rinomato Asparago di Cantello. L’ortaggio potrà inoltre essere acquistato nell’Azienda Agricola Mazza Giacomo, previa prenotazione e ordinazione. Per partecipare a questo evento, che unisce la passione cinofila a quella della natura e della convivialità, prenotare al numero 347.6929732 entro il 19 aprile.