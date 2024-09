Tra tradizione e sapori lombardi Cantello celebra la storica Sagra degli Uccelli

Come ogni prima domenica di settembre, Cantello ha celebrato la storica Sagra degli Uccelli, giunta alla sua 57esima edizione. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Cantello, ha visto la consueta affluenza di appassionati e curiosi che, fin dalle prime luci dell’alba, hanno riempito l’area feste di via Collodi per partecipare a una tradizione che si rinnova anno dopo anno.

Il cuore della manifestazione, come da tradizione, è stata la gara canora tra uccelli del bosco, che ha preso il via alle prime ore del mattino. Dalle 5, infatti, si “sono esibiti” gli uccelli divisi in varie categorie: merlo, tordo, fringuello, allodola, tordina, sassello e cardellino. La giuria ha iniziato le prime valutazioni alle 7, proseguendo poi alle 8 con un’ulteriore tornata di visite. Di grande interesse anche la sessione delle 9, dedicata agli uccelli da ornamento esotici.

L’ultima visita della giuria per la gara canora si è svolta alle 9.30, con la premiazione finale che ha avuto luogo alle 10.45. Quest’anno, i vincitori delle varie categorie – per la cronaca, tra loro ha fatto da “asso pigliatutto” il signor Trezzi, che ha accumulato gran parte dei premi assegnati – sono stati premiati per la purezza e la forza del canto dei loro uccelli, mantenendo viva una competizione che, nonostante il passare del tempo, non perde il suo fascino.

Ma, per molti, il vero momento clou della giornata è stato l’apertura dello stand gastronomico alle 12. I sapori dell’autunno lombardo hanno conquistato i palati dei presenti, con piatti tradizionali come polenta e quaglie, polenta e brasato, polenta e cinghiale, pasta al ragù di cervo e la sempre apprezzata polenta e zola. Il servizio bar, già attivo dalle 5 del mattino, ha contribuito a mantenere alto il morale dei partecipanti – specie quelli che si sono alzati all’alba! – per tutta la durata della festa.

Durante la giornata i visitatori hanno potuto inoltre curiosare tra le bancarelle della mostra mercato alla ricerca di prodotti tipici, artigianato locale e curiosità legate al mondo degli uccelli e della natura. Nell’arco della giornata c’è stata anche un’esposizione di rapaci da falconeria a cura dell’Associazione Nazionale Italiana Circolo Falconeria Maestra, mentre per tutto il giorno è stato possibile visitare la chiesa romanica Madonna di Campagna che risale al XI secolo, e che è aperta sono in occasioni speciali, come questa.

Come sempre, l’edizione 2024 della Sagra degli Uccelli si è conclusa con un bilancio positivo: il patrocinio di regione Lombardia, comune di Cantello, comunità montana del Piambello, Camera di Commercio di Varese e Provincia di Varese ha conferito all’evento un’importanza istituzionale, e il legame con il territorio e il valore culturale di questa manifestazione è stato sottolineato dal vicesindaco di Cantello, Alessandro Casartelli.