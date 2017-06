Ferno presenta la nuova Giunta

Ferno generica generiche

Questa mattina, nel corso della conferenza stampa tenutasi nella Sala Matrimoni di via Roma 51, il neo eletto Sindaco, Filippo Gesualdi, ha presentato la nuova Giunta comunale, illustrando le deleghe e gli incarichi conferiti a ciascuno dei quattro Assessori nominati (Mauro Cerutti, Alfredo Sabetti, Sarah Foti e Daniela Vendramin).

A Mauro Cerutti, che sarà anche il Vice Sindaco di Ferno, sono state assegnate le deleghe ai Servizi Sociali – Sanità – Urbanistica ed Edilizia Privata – Ecologia, mentre ad Alfredo Sabetti, consigliere uscente rieletto, sono state affidate le deleghe allo Sport – Politiche Giovanili – Eventi e Promozione del Territorio. Per quanto riguarda i due Assessori Esterni, all’avvocato Sarah Foti sono state assegnate le deleghe a Cultura – Pubblica Istruzione e Rapporti Istituzionali, mentre a Daniela Vendramin, laureata in economia, sono andate le deleghe a Bilancio – Tributi e Commercio.

“Avevo delle idee ben precise sulla mia squadra di lavoro – ha dichiarato il Sindaco – per questo mi è stato possibile sciogliere le riserve sul conferimento delle deleghe in tempi così rapidi. Gli incarichi sono stati assegnati a ciascuno in base alle proprie competenze ed attitudini personali perché si possa lavorare ottimizzando le risorse in maniera efficace e costruttiva. Per quanto mi riguarda manterrò la delega ai Lavori Pubblici, anche per dare continuità ai progetti già iniziati”.

Ad affiancare il Sindaco ed i quattro Assessori per i prossimi cinque anni ci saranno i consiglieri di maggioranza Enzo Misiano, Alessandro Pozzi, Massimiliano Catania, Sidonia Vezzaro (consiglieri uscenti riconfermati in carica unitamente agli Assessori Mauro Cerutti ed Alfredo Sabetti), Pierangela Cassinerio e Concetta Bonarrigo.

“Ora non resta che metterci al lavoro per dare attuazione al nostro programma elettorale, quel programma in cui i fernesi hanno creduto e che hanno scelto di appoggiare”. Questo il primo commento dei quattro componenti della Giunta, che si riunirà in prima seduta ufficiale lunedì 19 giugno alle 9.00. Ancora da definire, invece, la data del primo consiglio comunale che, con tutta probabilità, si terrà entro la fine del mese di giugno.