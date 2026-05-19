Ferno Mini Bibliofestival: doppio appuntamento con Mainardi e Bezzon

Il Ferno Mini Bibliofestival torna ad animare la primavera culturale cittadina con due serate dedicate ai libri, ai racconti e alle emozioni. La rassegna promossa dal Comune di Ferno prenderà il via martedì 20 maggio alla Fondazione Chicca Protasoni di via Roma 14 con un appuntamento dal forte valore umano e sociale.

Protagonista della serata sarà Matteo Mainardi, autore del libro “L’autismo raccontato ai miei nipoti”, che accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra parole, esperienze e sensibilità. L’incontro sarà arricchito dagli interventi musicali del soprano Clelia Croce e del maestro Roberto Bottini, per un dialogo tra letteratura e musica capace di coinvolgere ed emozionare.

Il secondo appuntamento è in programma il 27 maggio nella Sala Consiliare di via Roma 51. Ospite della serata sarà lo scrittore noir Emiliano Bezzon (foto in alto), che guiderà il pubblico attraverso i più celebri casi della cronaca nera italiana. Bezzon presenterà anche il suo libro “Corpi abbandonati. La nuova indagine di Giorgia Del Rio e Doriana Messina”. Un incontro tra indagini, narrativa e attualità che offrirà spunti di riflessione e approfondimento su vicende che hanno segnato il Paese.

Due eventi aperti al pubblico che confermano la volontà del Ferno Mini Bibliofestival di promuovere la cultura come occasione di incontro, confronto e partecipazione, attraverso storie capaci di lasciare il segno. La seconda parte della rassegna 2026 si terrà nei mesi autunnali.