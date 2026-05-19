Ferno Mini Bibliofestival: doppio appuntamento con Mainardi e Bezzon
Il 20 maggio in Fondazione Protasoni e il 27 in Sala consigliare gli incontri che compongono la prima parte della rassegna culturale
Il Ferno Mini Bibliofestival torna ad animare la primavera culturale cittadina con due serate dedicate ai libri, ai racconti e alle emozioni. La rassegna promossa dal Comune di Ferno prenderà il via martedì 20 maggio alla Fondazione Chicca Protasoni di via Roma 14 con un appuntamento dal forte valore umano e sociale.
Protagonista della serata sarà Matteo Mainardi, autore del libro “L’autismo raccontato ai miei nipoti”, che accompagnerà il pubblico in un viaggio intenso tra parole, esperienze e sensibilità. L’incontro sarà arricchito dagli interventi musicali del soprano Clelia Croce e del maestro Roberto Bottini, per un dialogo tra letteratura e musica capace di coinvolgere ed emozionare.
Il secondo appuntamento è in programma il 27 maggio nella Sala Consiliare di via Roma 51. Ospite della serata sarà lo scrittore noir Emiliano Bezzon (foto in alto), che guiderà il pubblico attraverso i più celebri casi della cronaca nera italiana. Bezzon presenterà anche il suo libro “Corpi abbandonati. La nuova indagine di Giorgia Del Rio e Doriana Messina”. Un incontro tra indagini, narrativa e attualità che offrirà spunti di riflessione e approfondimento su vicende che hanno segnato il Paese.
Due eventi aperti al pubblico che confermano la volontà del Ferno Mini Bibliofestival di promuovere la cultura come occasione di incontro, confronto e partecipazione, attraverso storie capaci di lasciare il segno. La seconda parte della rassegna 2026 si terrà nei mesi autunnali.
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