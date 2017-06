I carabinieri di Rho protagonisti di una docu-serie Mediaset

I carabinieri di Rho protagonisti di una docu-serie dedicata agli uomini in divisa. Per 3 mesi i militari rhodensi sono stati seguiti 24 ore su 24, sul lavoro e in famiglia, da una troupe di 3 giovani filmaker guidata dal regista Roberto Burchielli.

La serie “Storie in divisa”, che andrà in onda dal 20 giugno su Canale 5, è stata presetata ieri (martedì) nella sede del comando provinciale di via Moscova alla presenza del presidente di Mediaset Fedele Confalonieri e dal comandante generale dell’Arma Tullio Del Sette.

La caserma di Rho, guidata dal giovane capitano 29enne Simone Musella, è stata presa come modello di riferimento. Al suo interno vi lavorano 50 carabinieri di età compresa tra i 21 e i 60 anni, tutti laureati o diplomati. Il risultato che sarà visibile in tv è la condensazione di oltre 200 ore di riprese.