Castellanzese, il guizzo di Longo sconfigge la Rhodense

Il gol di Longo a metà della prima frazione decide il match amichevole tra la Castellanzese e la Rhodense, che ha visto anche la traversa colpita da Gueye e l’esordio del portiere Mangano, ultimo arrivato alla corte di Mister Corrado Cotta.

CRONACA

Penultima amichevole pre campionato per i neroverdi, scesi in campo al centro sportivo “La Madonnina” contro la Rhodense, match vinto 1-0 dalla Castellanzese grazie alla rete di Longo a metà primo tempo.

Prima frazione di gioco caratterizzata da un’occasione per parte. E’ Gueye a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa davanti al portiere, palla che si infrange sulla traversa prima di entrare in possesso del numero uno avversario.

Risponde Urso pochi minuti più tardi con un cross dal lato destro che trova tutto solo Fedeli, il cui tiro però sorvola la traversa da buona posizione.

I ragazzi di Mister Cotta trovano il vantaggio al trentaseiesimo al termine di una bella giocata sulla fascia destra: Fall pesca in velocità Rusconi, che controlla e di prima intenzione e serve in mezzo all’area dove è ben appostato Longo. Il tiro a volo di destro non lascia scampo a Catizzone, con la palla che termina la sua corsa in fondo alla rete.

Nella ripresa è ancora la squadra di casa a sfiorare il gol con Castelletto – subentrato dopo l’intervallo – con un tiro dal limite dell’area che viene parato senza difficoltà dal portiere.

Nuova occasione neroverde poco prima del decimo minuto di gioco ancora con Longo che gira di prima intenzione un traversone dalla destra di Boccadamo, ma l’estremo difensore è ben appostato e riesce a repingere il tiro.

Ci prova anche Colombo per due volte su calcio di punizione, ma questa volta il gol non arriva.

La Castellanzese vince di misura il match, che ha visto sia l’esordio di Mangano – entrato nel secondo tempo per Poli – sia una buona prova dei giovani.

Prossimo e ultimo appuntamento domenica 18 agosto, alle ore 16.30, con l’incontro amichevole in casa dell’Oleggio.

TABELLINO

CASTELLANZESE – RHODENSE 1–0 (1-0)

RETE: 36’ pt Longo (C)

CASTELLANZESE (4-3-1-2) Poli (1′ st Mangano); Rusconi, Robbiati (1′ st Gritti), Bernardi (1′ st Cucco), Giomi (1′ st Ruschena); Fall (15′ st Di Coste), Lacchini (1′ st Confalonieri), Boccadamo, Chessa (15′ st Amato); Gueye (15′ st Colombo), Longo (15′ st Serra. Allenatore: Corrado Cotta

Rhodense (4-3-3): Catizzone (1′ st Mantovani); Bizzarri (10′ st Mercurio), Galbiati (21′ st Torri), Bettoni (10′ st Bentivegna), Nejmi; Orlandi (Pedergnana, Fedeli (1′ st Moltini), Moracchioli (1′ st Zaina); Milani (30′ st Intini), Urso, Scapuzzi (30′ st Torini). A disposizione: Scodellaro. Allenatore: Roberto Gatti

ARBITRO: Cristian Favaro di Seregno; assistenti Marco Rizza di Legnano e Mattia Barmi di Abbiategrasso

RECUPERO: 0′ + 0′

Foto: Aldo Massarutto (Fotografo ufficiale U.S.D. Castellanzese)