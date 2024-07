Lavori di pavimentazione in A8 e sul raccordo fiera: Due notti di chiusura

Sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 17 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 18 LUGLIO

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Monza e Rho.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Monza: proseguire sulla A8 verso Varese, uscire a Lainate Arese e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Milano, per poi immettersi sulla A52 Tangenziale nord attraverso il nodo Fiera Milano;

-verso Rho: proseguire sulla A8 verso Varese, uscire a Lainate Arese e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi immettersi sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna e raggiungere il Raccordo Fiera Milano.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 18 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 19 LUGLIO

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Monza e Rho.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-da Milano verso Monza: proseguire sulla A8 verso Varese, uscire a Lainate Arese e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Milano, per poi immettersi sulla A52 Tangenziale nord attraverso il nodo Fiera Milano;

-da Milano verso Rho: proseguire sulla A8 verso Varese, uscire a Lainate Arese e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi immettersi sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna e raggiungere il Raccordo Fiera Milano.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37) sarà chiuso, per chi proviene da Monza, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, uscire allo svincolo di Baranzate sulla A52 Tangenziale nord, immettersi sulla SP233 Varesina in direzione Ospiate, Arese e, giunti nel Comune di Garbagnate Milanese, proseguire su via Kennedy, via Luraghi, SP119 ed entrare in A8 a Lainate, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Varese.

Un ulteriore alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, poi sulla SS33 del Sempione, sulla SP101-SP300, fino a raggiungere la stazione di Lainate.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37) sarà chiuso, per chi proviene da Rho, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese e Milano.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-da Rho verso Varese: uscire allo svincolo di Baranzate sulla A52 Tangenziale nord, immettersi sulla SP233 Varesina in direzione Ospiate, Arese e, giunti nel Comune di Garbagnate Milanese, proseguire su via Kennedy, via Luraghi, SP119 ed entrare in A8 a Lainate, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Varese;

-da Rho verso Milano: proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Rho ed entrare in A8 attraverso il nodo Fiera Milano, in direzione di Milano.