Il nuovo consiglio comunale di Marchirolo

Marchirolo elezioni 2017

Otto consiglieri di maggioranza più il sindaco per “Marchirolo in comune”, e quattro consiglieri di minoranza, suddivisi tra la lista di Marchirolo in evoluzione e Marchirolo 2017, che “portano a casa” rispettivamente 3 e un consigliere.

Saranno questi gli equilibri del nuovo consiglio comunale di Marchirolo, dopo le elezioni che ieri hanno segnato il ritorno sulla scena politica del sindaco Dino Busti, al sesto mandato da primo cittadino.

Il consiglio comunale ci saranno per “Marchirolo in comune” Ada Zamberletti, che ha ottenuto il record di gradimento con 64 preferenze, Stefano Rametta (58), Paolo Caporali (52), Marco Gilardi (43), Anna Maria Perdomi (43), Stefano Bozzolo (40), Patrizia Fasulo (35) ed Emanuele Maria Schipani (29).

“Marchirolo in evoluzione” porta in consiglio il candidato sindaco Salvatore Parise, insieme a Dario Orlandi (47 preferenze) e Michele Odoni (38).

Per “Marchirolo 2017″ un solo seggio, che va di diritto al candidato sindaco Massimo Mastri.

Nessun rappresentante in consiglio per “Forza Nuova”.