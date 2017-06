Orago è ancora tricolore: l’under 16 vince lo scudetto

Foto varie di pallavolo

L’affinità con il tricolore dell’Amatori Atletica Orago si è arricchita di un nuovo trionfo. Questa volta è toccato alla formazione under 16 allenata da Stefano Colli e Franca Bardelli conquistare lo scudetto nazionale, il 15° nella storia del club biancoblu.

Il trionfo si è concretizzato al palasport di Bernalda, in provincia di Matera, dove la Visette Gruppo Immobiliare Varese ha completato un cammino perfetto con un doppio 3-0. Il primo in semifinale, contro il Progresso Bologna; il secondo nella finale per il titolo contro la formazione romana di Casal de’Pazzi. In tutta la fase nazionale del campionato, le varesotte hanno concesso un solo set alle avversarie (nel 3-1 inflitto a San Donà).

Nel match conclusivo Orago ha avuto la meglio con il punteggio di 25-20, 25-21, 25-23: non una passeggiata quindi, ma una gara in cui le ragazze biancoblu hanno legittimato il successo mettendo a segno al momento giusto i punti decisivi. 21 i punti di Sophie Blasi, 13 quelli di Eugenia Ottino, miglior attaccante del torneo.

Per il club oraghese quello colto dall’under 16 è il secondo scudetto stagionale: lo scorso 21 maggio infatti la squadra under 14 aveva vinto il proprio tricolore, superando in finale a Treviso (3-0 anche in quella circostanza) le bergamasche del Lemen Almenno.