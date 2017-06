Workshop, incontri e pratiche artistiche: tutto questo è global learning!

pittori, quadri, dipinti, sculture

Apre sabato 17 giugno la mostra GLOBAL LEARNING. Pratiche artistiche e attività educative al MA*GA. L’esposizione presenta alcuni tra le opere e i progetti realizzati al MA*GA durante i workshop condotti e curati dagli artisti – Francesco Bertocco, Stefano Cagol, Andrea Caretto e Raffaella Spagna, Roberto Fassone, Ettore Favini, Alessandra Ferrini, Jacopo Miliani, Cesare Pietroiusti, Valerio Rocco Orlando, Luca Trevisani, Enzo Umbaca - invitati a collaborare con gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, le Accademie, gli insegnanti.

Il programma di attività sperimentali, curato dal Dipartimento Educativo del Museo MA*GA, con il sostegno di Fondazione Cariplo, ha aperto sin dal 2004 il museo a nuove forme di didattica dell’arte, basate sulla scoperta dei linguaggi artistici attraverso un contatto diretto con le fasi di creazione dell’opera. Questo approccio nasce da un processo di costante discussione e condivisione delle idee con gli studenti delle scuole superiori.

Alla base del progetto vi è la convinzione che l’incontro diretto tra artisti e giovani sia, da una parte, il territorio ideale per lo sviluppo di competenze e progettualità fondamentali per la crescita educativa e professionale di questi ultimi, dall’altra, l’occasione di sperimentare nuove forme di produzione e sostegno all’arte contemporanea per il museo e per gli artisti.

In particolare, gli artisti che hanno lavorato nell’ultimo triennio hanno esplorato le possibilità tecniche e tecnologiche dei nuovi media di comunicazione, producendo video, fotografie e performance.

Sabato 17 giugno, a partire dalle ore 15.00, verrà organizzato un convegno dal titolo Practicing Art, arte contemporanea produzione artistica e pratiche educative coprodotto con la rada, spazio indipendente d’arte contemporanea di Locarno, nell’ambito del programma binazionale Grand Tour – Le acque dell’ovest, supportato da Pro Helvetia, fondazione svizzera per la cultura.

Il convegno indagherà le possibilità di relazione tra tecnologia, produzione artistica e metodologie partecipative nella realizzazione di produzioni artistiche contemporanee. Seguirà la presentazione del volume Che cosa vedi? Musei e pubblico adolescente, a cura di Anna Chiara Cimoli. Durante l’inaugurazione, alle ore 18.30, si terrà la performance di Ettore Favini, Io che prendo il sole al MA*GA il 17 Giugno 2017 con gli studenti dell’ IS Falcone di Gallarate.

Inoltre, domenica 18 giugno, alle ore 16.00, il MA*GA ospiterà la performance di Jacopo Miliani Shape of us con gli studenti del Liceo Coreutico Pina Baush di Busto Arsizio. Alle 18.00, sarà proiettato il film Negotiating Amnesia di Alessandra Ferrini.

L’iniziativa vivrà un momento preliminare, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 giugno nell’Aula Magna dell’ITE Tosi di Busto Arsizio dove si potrà visitare l’installazione Zenith di Francesco Bertocco realizzata con gli studenti dell’ITE Tosi di Busto Arsizio, ISISS Geymonat di Tradate, IIS Verri di Busto Arsizio, ITCG Maggiolini di Parabiago (orari: 6 e 7 giugno: dalle 9.00 alle 17.00; 8 giugno, dalle 8.00 alle 14.00).

L’installazione sarà poi esposta da idea.LAB Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità MOLINI MARZOLI MASSARI di Busto Arsizio, lunedì 19 giugno (16.00 – 18.00), martedì 20 e mercoledì 21 giugno (15.00 – 19.00) e giovedì 22 giugno (16.00 – 22.00). Un catalogo documenterà i progetti esposti e i temi del convegno.