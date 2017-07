Ancora in forse il Ferragosto Lavenese

Fuochi d’artificio, si o no? Una domanda ricorrente a Laveno Mombello. Con l’avvicinarsi del 15 agosto in tanti si chiedono se lo spettacolo pirotecnico sul lago è confermato.

Una prima risposta arriva dal Sindaco Ercole Ielmini: «La Pro Loco sta lavorando per recuperare le risorse ma mi hanno assicurato che i fuochi d’artificio si faranno. Come amministrazione comunale non possiamo investire in questa manifestazione, come già spiegato negli anni passati». A mettere a rischio la manifestazione è la mancanza di risorse economiche, per questo motivo la Pro Loco si è attivata per cercare finanziatori: «Siamo fiduciosi ma al momento non abbiamo ancora certezze» spiegano.

Gli organizzatori quindi, stanno facendo di tutto per poter salvare il ferragosto lavenese, manifestazione che dal 1961 richiama migliaia di spettatori e che già negli anni scorsi ha rischiato di saltare sempre per motivi economici. L’amministrazione comunale, già dal 2015, ha spiegato che nelle casse del comune non ci sono risorse da investire per questo tipo di evento. Sempre nel 2015 la manifestazione aveva rischiato di saltare per la mancanza di organizzatori ma, da questo punto di vista, la questione è risolta visto la presenza della ricostituita Pro Loco.