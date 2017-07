De Luca all’Entella, Sgarbi al Sud Tirol

Foto varie di calcio

Tante le voci di calciomercato in questa estate. Due i movimenti tra i professionisti che interessano anche calciatori varesini.

GIUSEPPE DE LUCA

Dopo la sfortunata esperienza di sei mesi a Vicenza culminata con la retrocessione dei veneti in Lega Pro, riparte dalla Liguria. La Zanzara, che è ancora sotto contratto con l’Atalanta, che lo acquistò dal Varese, è stato girato in prestito alla Virtus Entella. La società di Chiavari è ambiziosa e punta a un campionato di vertice.

FILIPPO SGARBI

Dopo la buona stagione in prestito alla Caronnese in Serie D, è rientrato all’Inter, società proprietaria del cartellino, ed è stato girato in prestito al Sud Tirol. Sarà la prima esperienza tra i professionisti per il difensore classe 1997 di Casciago, che è cresciuto nel vivaio nerazzurro, non ha infatti mai debuttato tra i “pro”.