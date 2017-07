Foto varie di calcio

Francesco Russo torna all’FC Chiasso (foto dal sito ufficiale dell’FC Lugano).

Il portiere di Varese, classe 1981, passato per le giovanili biancorosse e poi in molte formazioni di serie C su e giù per lo Stivale, lascia il Lugano dopo 167 presenze e va in prestito nella squadra ticinese dove era già stato nel 2007.

Nella squadra di serie B svizzera (Challenge League) ritrova Antoine Rey e Orlando Urbano, entrambi provenienti dal Lugano. Russo nella stagione 2015 con la maglia bianconera è stato nominato miglior portiere della serie B svizzera.