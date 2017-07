Laghi blu e palafitte: il primo giorno del tour Varese4U all’Isolino Virginia

0tour varese4u isolino virginia giorno 1

Una splendida giornata di sole ha accompagnato la prima tappa del tour Varese4U lla scoperta dell’Isolino Virginia. Si è aperta bene l’ultima settimana del nostro tour, dedicata al sito seriale transnazionale “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”.

Abbiamo visitato l’Isolino, piccolo gioiello che la natura ha posato nel lago di Varese, ma siamo stati anche nei luoghi dove si trovano le altre tracce più signifiative tra le tante che testimoniano quegli antichi abitati palafitticoli. Approfittando per dare un’idea delle spiaggette del lago di Monate e della pista ciclabile del lago di Varese, itinerari perfetti per chi vuole godersi in pieno lo splendido territorio che fa da cornice al sito Unesco.

