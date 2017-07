Manutenzione scuole, Città Viva sollecita l’amministrazione

luoghi generica

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della lista civica Samarate Città Viva (opposizione), che richiama la lista delle priorità nelle manutenzioni scolastiche

SE VUOI SCUOLE SICURE, PREPARATI ADESSO!

In attesa della riapertura di settembre, questi mesi sono fondamentali per preparare le nostre scuole, effettuando tutti i lavori per la messa in sicurezza e per la sistemazione dei problemi aperti.

Abbiamo richiesto e effettuato un sopralluogo nelle scuole di Samarate e Verghera con la Dirigente Scolastica e i tecnici del comune.

Ci siamo fortemente preoccupati per alcune situazioni, che chiediamo siano affrontate ora, a scuole chiuse.

Qui di seguito quelle che riteniamo più urgenti dopo il sopralluogo effettuato.

Caro Sindaco Tarantino, caro Assessore ai Lavori Pubblici Cariglino, è tempo di rimboccarsi le maniche e lavorare prima della riapertura di settembre!

1) SCUOLA PRIMARIA DI VERGHERA

i vetri nei bagni degli studenti sono instabili e poco sicuri.

l’impianto elettrico di sicurezza deve essere rivisto, perché non è al momento attivo

esiste una agibilità dell’aula mensa? Provvedere subito per ottenerla

sistemare le infiltrazione dell’acqua che portano a diverse macchie di umidità nelle classi e vicino all’ingresso

2) SCUOLA PRIMARIA SAMARATE

finalmente (dopo 3 anni di promesse!) saranno sistemati i bagni. Evviva!

esiste una agibilità dell’aula mensa? Provvedere subito per ottenerla

verificare le infiltrazioni di acqua che causano umidità

3) SCUOLA DELL’INFANZIA PUBBLICA

controllare la stabilità dei soffitti

verificare infiltrazioni acqua

sistemare o rimuovere i blocchetti di porfido

4) SCUOLA SECONDARIA SAMARATE (P. DANIELE)

riparare perdita metano nel cortile esterno

QUESTI SONO I LAVORI PIU’ URGENTI CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATI A SCUOLE CHIUSE IN ESTATE.

Una volta sistemate queste urgenze, ci sarà poi una altra serie di lavori importanti per Samarate e Verghera.

CARI AMMINISTRATORI, NON VOLTATEVI DALL’ALTRA PARTE E METTETE UNA MANO ALLA COSCIENZA: SONO LE SCUOLE DEI NOSTRI FIGLI CHE ATTENDONO DI ESSERE MESSE IN SICUREZZA!

SCV