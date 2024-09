Iuri De Tomasi da Samarate, costruttore di ponti e “ambasciatore” della cultura di Protezione Civile

Iuri Valter De Tomasi – anima dei Genieri Lombardia di base a Samarate – è stato premiato in Regione come “ambasciatore” della cultura di Protezione Civile.

Galleria fotografica I comunicatori di Protezione Civile premiati a Milano 4 di 4

Sono undici i volontari di Protezione civile insigniti da Regione Lombardia nel corso della ‘Giornata della Protezione civile regionale’ che si è svolta nell’auditorium ‘Testori’. Si tratta di comunicatori e formatori della campagna ‘Io Non Rischio’ ai quali è stato consegnato un attestato di benemerenza per l’importante contributo offerto nella diffusione della cultura della Protezione Civile. I volontari si sono distinti per la loro dedizione nel sensibilizzare la cittadinanza sui rischi e le buone pratiche di prevenzione, portando avanti un lavoro fondamentale per le nuove generazioni e per la sicurezza del territorio.

Sei “comunicatori” vengono dalla provincia di Milano, una da Lodi, uno da Brescia, uno da Como, uno da Mantova e uno da Varese, appunto Iuri Valter De Tomasi. che guida i “Genieri Lombardia” di base a Samarate, che sono una organizzazione molto particolare: sono gruppo di protezione civile della cittadina vicino a Malpensa, ma sono anche un gruppo specializzato particolarissimo, non solo in Lombardia ma in tutta Italia.

Si tratta infatti dell’unico nucleo in grado di “lanciare” ponti provvisori, i ponti tipo Bailey di derivazione militari, usati in tante occasioni diverse per togliere dall’isolamento frazioni e nuclei di case dopo il crollo di tratti di strada o ponti. Al suo interno operano anche volontari di altri gruppi comunali, appositamente formati a Samarate, che entrano “in azione” in caso di necessità.

Il gruppo è fortemente legato proprio alla figura di Iuri De Tomasi o, meglio, della sua famiglia: fu infatti il padre Gualtiero – che aveva fatto il militare nel Genio Pontieri – a pensare ad un gruppo civile specializzato.

All’evento di premiazione hanno preso parte oltre a Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione civile e promotore dell’iniziativa, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, Sisto Russo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Luciana Volta, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Dario Pasini, presidente del Comitato Regionale del Volontariato di Protezione civile, Alberto Cigliano, Direttore generale direzione Sicurezza e Protezione civile di Regione Lombardia. Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, impossibilitato a partecipare, ha inviato un videomessaggio.

«Un momento importante ed emozionante – ha detto La Russa – per tutti noi che facciamo parte di questa grande e generosa famiglia composta da oltre 27 mila volontari interpreti del vero spirito solidaristico della Protezione Civile. Così come creata dal padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, al quale abbiamo intitolato un premio prestigioso che abbiamo presentato oggi per la prima volta. Sarà assegnato, a partire dal prossimo anno, a volontari e soggetti del volontariato organizzato di Protezione Civile che si siano particolarmente contraddistinti nella progettazione o realizzazione di iniziative e attività. Oggi abbiamo consegnato un importante riconoscimento a Francesca Bertazzoni, cognata di Zamberletti, per onorarne la memoria».

I volontari di Protezione Civile premiati a Milano

Flavia Moro Formatore S.E.O Bollate Milano

Nunzio Fabio Maganuco Comunicatore Lares Lombardia Milano

Marco Nordio Comunicatore Avpc Cerro al Lambro Milano

Nunzio Costanzo Comunicatore Avpc Melegnano Milano

Giuseppe Di Ciaula Comunicatore G.C Cesano Boscone Milano

Davide Luzzini Comunicatore Lares Lombardia Milano

Mariangela Ascrizzi Formatore G.C Lodi

Raffaele Magliulo Formatore G.C. Coccaglio Brescia

Serafino Pozzoli Comunicatore Gruppo Intercomunale Prealpi Como

Cecilia Calciolari Comunicatore Gruppo Intercomunale Polirone Mantova

Iuri Valter De Tomasi Comunicatore Associazione Genieri Lombardia Varese.