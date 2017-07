Maroni ribadisce: “la tangenziale varesina di Pedemontana sarà gratuita”

autostrada freeflow casello pedaggio generiche

«Le tangenziali Pedemontana di Como e Varese saranno gratuite». Nel giorno in cui si commentavano due notizie importanti relative a quell’infrastruttura (la richiesta di fallimento dell’azienda che la gestisce e il bizzarro sconto del 5% per sei mesi sulla tratta) il Governatore di regione Lombardia Roberto Maroni, in visita a Como, ha ribadito i contorni dell’operazione che stanno preparando in Regione.

Si tratta di quanto siglato con il protocollo d’intesa dello scorso 10 marzo. Un documento firmato tra Regione Lombardia e Anas per la nascita della rete stradale lombarda: 1.590 chilometri, 740 km di strade regionali e 850 di strade statali.