Milano vuole l’EMA: lunedì la candidatura

Lunedì prossimo 24 luglio, Milano lancerà la sua candidatura per diventare sede dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). A ufficializzare la candidatura saranno il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, il professor Enzo Moavero Milanesi, consigliere del premier.

Milano andrà ad aggiungersi ad altri 21 competitor dalla Francia, all’Olanda, alla Spagna che sono tra i più agguerriti.

La sfida si è aperta dopo l’esito del referendum che ha deciso per la “Brexit”: l’EMA dovrà lasciare Londra. L’agenzia è responsabile della valutazione scientifica per autorizzare l’ingresso in commercio di nuovi medicinali. Si tratta di una funzione dagli importanti risolti sia politici sia economici: il suo budget si aggira sui 300 milioni di euro, occupa 890 persone negli uffici e crea un indotto legato al movimento di visitatori con circa 30.000 mila pernottamenti.

I punti di forza di Milano sono il progetto Human Technopole e il centro delle Scienze della Vita che sorgerà sull’area di Expo.

L’Europa ha fissato per il 31 luglio la presentazione delle candidature: fino a ora 21 per l’Ema e 10 per l’Eba, l’Agenzia bancaria europea. A settembre la Commissione europea pubblicherà le valutazioni che saranno alla base della discussione del Consiglio Affari generali a ottobre a Lussemburgo. L’ultimo passaggio avverrà fra la fine di ottobre e gli inizi di novembre quando i ministri decideranno la rosa delle sedi papabili, prima della decisione finale che non è ancora stata stabilita.