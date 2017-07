Rapinato distributore a Ponte Cremenaga

polizia svizzera seconda

Poco dopo le 17.15 di sabato 8 luglio, a Ponte Cremenaga in via Cantonale è stato rapinato un distributore con annesso negozio. Un individuo a viso scoperto, armato di coltello, è entrato nel negozio e ha minacciato una dipendente impossessandosi poi della cassa. È fuggito con il bottino a piedi. Non vi sono stati feriti. Le ricerche subito intraprese non hanno dato, per ora, alcun esito.

Il rapinatore è un uomo alto circa un metro e settanta centimetri, capelli grigi, età apparente 50-60 anni, indossava un gilet da lavoro color arancione, pantaloni corti beige, un berretto tipo coppola di colore nero. Si è espresso in italiano con accento del sud.