Arriva Wild, il mazzo di carte “made in Varese”

Se in un mazzo di card da magia, di quelle da collezione, vi sembra di riconoscere i profili del Campo dei Fiori e del lago di Varese, non vi state sbagliando.

Dal 12 agosto è infatti in vendita on line in tutto il mondo Wild, un mazzo di carte nel cui dorso è raffigurato il Sacro Monte, il Campo dei Fiori e il lago di Varese, una sorta di tributo alla città da parte dei realizzatori, “quelli” del negozio di magia Assokappa di Varese.

Le recensioni, del mazzo, realizzato da Mattia Santangelo, sono già in alcuni dei maggiori siti internazionali dedicati ai mazzi di carte più belli e rari , dove si ricordano nella descrizione il sacro Monte e il Campo dei Fiori

Created by Mattia Santangelo and designed by Angela Munteanu from Varese in Italy, WILD Playing Cards is a unique nature-themed deck featuring a geometric-styled artwork. The deck is hand-illustrated and digitally colored, giving it an essence of something real — a distillation of reality. According to Mattia, Every element on the card back have meaning. On the background you can see “sacro monte” and “campo dei fiori” the Varese “mountain” and under it you can see the varese lake.

