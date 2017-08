Da Cassano Magnago a Parma: una tazza da premio per Matteo

Matteo Vallarin - Cassago Magnago - secondo classificato

C’è anche un varesotto tra i tre vincitori del concorso “Di che tazza sei?”, il contest promosso da Parmalat all’interno di “Parma 360 – Festival della creatività contemporanea”.

Nella cornice di Palazzo Pigorini, a parma, i giovani artisti sono stati chiamati a liberare la propria fantasia cimentandosi nell’ideazione di un decoro per una tazza da prima colazione. La competizione ha avuto un grande successo: hanno partecipato in oltre 180, con creazioni a temi diversissimi: dalla colazione e i suoi elementi più rappresentativi, alla storia di Parma passando per creazioni astratte e immaginarie.

La giuria interna a Parmalat ha scelto e premiato tre vincitori e uno di loro è un varesino: il primo premio è andato a Andrea Bolsi di Parma, con un tazza raffigurante i volti di Giuseppe Verdi e Maria Luigia d’Austria, i due personaggi storici più famosi di Parma; il secondo post è andato invece a Matteo Vallarin di Cassano Magnago con la rappresentazione grafica di una famiglia “al latte”. Terzo osto infine per Federica Valenzisi di Roma con una dichiarazione d’amore verso il latte.