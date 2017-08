Da Contini a De Luca, da Lazaar a Piovaccari. Il mercato dei calciatori varesini

Foto varie di calcio

Il calciomercato non si ferma mai. Nei giorni scorsi vi abbiamo tenuto aggiornati sui movimenti di mercato delle squadre varesine e dei top club di categoria, ma nel seguente articolo vi riporteremo tutti gli spostamenti dei calciatori nostrani, nati a Varese e in provincia.

PORTIERI

Cominciamo dai numeri uno. Raffaele Di Gennaro (1993) dopo il prestito alla Ternana è tornato all’Inter che lo ha girato nuovamente in prestito in Serie B allo Spezia. Francesco Russo (1981) è passato dal Lugano al Chiasso, Serie B elvetica. L’ex Pro Patria Andrea Sala (1993) è dal 2014 tesserato per la Ternana, club nel quale è tornato quest’anno dopo il prestito alla Reggina.

DIFENSORI

Per quanto riguarda i difensori cominciamo da Nicholas Allievi (1992), difensore centrale cresciuto nelle giovanili del Varese, acquistato nel gennaio 2017 dalla Juve Stabia, che lo ha prelevato dalla Feralpisalò. Filippo Boni (1995) è da sempre in orbita Verona e dopo la parentesi a Prato e Pistoia, ripartirà dal Cuneo, sempre in Serie C. Cresciuto nella Pro Patria il figliol prodigo Riccardo Colombo (1982) è tornato tra i Tigrotti nel novembre 2016, dopo essersi svincolato dalla Salernitana e questa estate ha confermato l’accordo con la Pro. Matteo Contini (1980) dopo un passato nel vivaio del Milan è stato acquistato dall’Atalanta nel 2014 che lo ha sempre girato in prestito: dopo lo scorso anno alla Ternana, giocherà la prossima stagione con la maglia della Carrarese. L’esperienza di Michele Ferri (classe 1981, cresciuto nelle giovanili del Milan) sarà nuovamente al servizio del Varese, club nel quale gioca dal 2016. Al Varese mancherà invece Francesco Luoni (1988) che dopo il triennio biancorosso 2014/2017 è passato al Lecco. Eros Pisano (1987) dopo la gavetta col Varese, le esperienze in Serie A con Palermo e Genoa e l’ottimo biennio al Verona è stato acquistato dal Bristol City, club inglese che milita in Championship. Infine, Filippo Sgarbi (1997) è stato girato in prestito dall’Inter al Sudtirol Alto Adige, dopo la scorsa stagione giocata con la Caronnese. Un altro giovane, il classe 1999 David Magonara, dopo il fallimento del Como per il quale militava da tre stagioni, ha firmato un accordo con la Virtus Entella. Achraf Lazaar (1992), al Newcastle dall’estate del 2016, si sta giocando le proprie chance per convincere Rafa Benitez a dargli una possibilità in Premier League.

CENTROCAMPISTA

Tra i centrocampisti l’ex Pro Patria e Caronnese Ignazio Cocchiere (1987) continua la sua esperienza in Belgio con il Dender EH (III divisione) che lo ha acquistato nel 2016 dal Saint Gilloise (II divisione). Daniele Dalla Bona (1983) è rientrato al Mantova dopo il prestito al Santarcangelo, ma è svincolato dopo il fallimento del club virgiliano. Francesco Gazo (1992), tornato lo scorso anno al Varese dopo le esperienze con Albinoleffe, Pro Vercelli e Prato, è stato acquistato dalla Pro Patria. Manuel Iori (1982) dopo una lunga esperienza al Chievo con innumerevoli prestiti è dal 2015 in forza al Cittadella. Continua l’avventura col Varese per Lorenzo Lercara (1996), da sempre nel club biancorosso. Dopo gli exploit in serie A con Cesena prima e Parma poi Marco Parolo (1985) è stabilmente titolare della Lazio dal 2014. Gianlucca Piccoli (1997) è dal 2015 tesserato per il Torino, club nel quale è appena rientrato dopo il prestito al Forlì e girato al Ravenna. Francesco Giorno (1993), cresciuto alla Pro Patria, dopo un anno alla Casertana è stato preso dall’ambizioso Parma.

ATTACCANTI

Arriviamo infine agli attaccanti. Giacomo Beretta (1992) è appena tornato al Milan dopo il prestito al Carpi, ma è vicinissimo al Foggia. Giuseppe De Luca (1991) è tesserato per l’Atalanta dal 2012 e, dopo la scorsa stagione al Vicenza, è attualmente in prestito alla Virtus Entella. Federico Piovaccari (1984) approda in Serie B cinese, allo Zhejiang Yiteng, aggiungendo così un’altra pagina al suo lungo curriculum sportivo. Parentesi estera anche per David Witteveen (1985), attaccante austriaco nato però a Varese, che dopo un paio d’anni in Scozia è tornato in Austria nel 2011, campionato dove gioca tuttora con la maglia del Ritzing. Davide Sinigaglia (1981) è invece ancora in attesa di conoscere il suo futuro dopo essersi svincolato dal Parma.