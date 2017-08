Serie A1, la Bpm parte contro Torino

BPM Sport Management 2017 2018 pallanuoto

E’ stato reso noto il calendario del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto per la stagione sportiva 2017/2018. La BPM Sport Management farà il suo esordio in casa il prossimo 21 ottobre, quando alle piscine Manara di Busto Arsizio arriverà il Torino ’81. Prima trasferta la settimana successiva, 28 ottobre, con i mastini impegnati contro la neopromossa R.N. Florentia.

Alla terza giornata sarà subito big match per Valentino Gallo e compagni che saranno ospiti dei Campioni d’Italia della Pro Recco (gara d’andata il 4 novembre mentre il ritorno è fissato per il 3 marzo 2018). Il prossimo 9 dicembre la BPM Sport Management ospiterà invece alla Manara il Circolo Canottieri Napoli, nella rivincita della sfida che, nelle Final Six dello scorso campionato, era valsa ai campani il terzo posto finale. Bisognerà invece attendere il prossimo 23 dicembre per il derby lombardo, casalingo, contro l’AN Brescia. Per la BPM Sport Management la stagione regolare del campionato 2017/2018 si chiuderà il 19 maggio 2018, nella sfida interna contro la Rari Nantes Savona.

DOWNLOAD CALENDARIO 2017/1018 campionato serie A1 pallanuoto maschile: https://gallery. mailchimp.com/ 301d493725bb21ae2bb5cceba/ files/4f0610f9-7208-4470-8449- 1962429d7f58/calendario_17_18. pdf