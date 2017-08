Ultimo test per la Pro Patria

Il raduno della Pro Patria

Ultimo test prima degli impegni ufficiali per la Pro Patria, che sabato 19 agosto alle ore 18.00 a Marnate affronterà in amichevole il Borgosesia (Girone A di Serie D).

Dopo le vittorie con Caronnese e Fiorenzuola, la squadra di Ivan Javorcic vuole confermare la propria forza anche contro i piemontesi, che dopo i playoff raggiunti nella scorsa stagione con il terzo posto in classifica, hanno cambiato tanto.

In panchina non c’è più Alessio Dionisi (visto settimana scorsa alla guida del Fiorenzuola), al suo posto Marco Didu, classe 1978, alla prima esperienza in panchina. L’anno scorso infatti giocava ancora nelle file del Pinerolo.

Sarà l’ultima gara amichevole per la Pro Patria, che settimana prossima – domenica 27 agosto – affronterà il primo turno di Coppa Italia di Serie D, sfidando la vincitrice del turno preliminare tra Como e Olginatese.