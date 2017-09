A Malpensa atterrano degli aeroplanini che aiutano a riciclare

Gli aeroplanini di carta a Malpensa che aiutano a riciclare

Una mostra ma non solo: anche attività ludica, “arredamento” e, soprattutto, occasione educativa. A Malpensa è arrivata una flotta speciale e molto leggera, quella di Ultra Flying Objects: centinaia di aeroplani di carta esposti al Terminal 1 dell’aeroporto.

È un progetto che coniuga arte, innovazione e un forte valore ambientale per attirare l’attenzione sulla raccolta differenziata della carta e del cartone. È stato inaugurato mercoledì 13 settembre ed è realizzato con il sostegno di Comieco, SEA e Volandia e ideato da ilVespaio e Tam Tam.

Ad inaugurarlo c’erano il presidente di Sea Pietro Modiano, il presidente di Volandia Marco Reguzzoni, il direttore di Comieco Carlo Montalbetti, il responsabile relazioni istituzionali di Sea Maurizio Baruffi e gli ideatori del progetto Alessandro Garlandini e Sebastiano Ercoli.

Una flotta numerosa e colorata: sono circa 300 gli aeroplani della collezione Ultra Flying Objects esposti dal 13 settembre e progettati da 75 designer, artisti e studenti. Autori del calibro di Alessandro Mendini, Stefano Giovannoni, Alessandro Guerriero, Matteo Ragni, Guido Scarabottolo, Ico Migliore e Mara Servetto, Olimpia Zagnoli e molti ancoraè.

Il percorso della mostra si snoda dall’uscita della stazione dei treni al piano degli arrivi e comprende costellazioni di aeroplanini coloratissimi appesi al soffitto, enormi aeroplani di oltre 3 metri con grafiche sorprendenti e aeroplani di un metro con messaggi ambientali.

UFO a Malpensa è un’occasione per far decollare la creatività, ma anche per far salire ancora la quota della raccolta differenziata di carta e cartone in Italia. SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, ha raccolto nel 2016 a Milano Malpensa quasi 500 tonnellate di carta e cartone avviate a riciclo.

Un ottimo risultato che può essere ancora migliorato con la collaborazione di tutti, a partire dai passeggeri che ogni giorno transitano nell’aeroporto: oltre 19 milioni di passeggeri all’anno, 19 milioni di possibilità per stabilire nuovi record di raccolta della carta. Come? Per esempio usando i contenitori della raccolta della carta presenti in aeroporto per conferire giornali, riviste e tutta la carta che non serve più. Grazie alla raccolta differenziata, 4 imballaggi su 5 vengono oggi riciclati e rinascono sotto forme nuove evitando che materie prime prendano il volo.

Per tutta la durata del progetto, inoltre, saranno organizzati nel weekend laboratori per i bambini: i più piccoli potranno cimentarsi nella costruzione degli aeroplanini d’autore. Durante i laboratori, che si svolgeranno a Volandia, Parco e Museo del Volo ricavato negli edifici delle storiche Officine Aeronautiche Caproni adiacenti all’aeroporto, i bambini sperimenteranno anche i kit di PowerUp Toys, che trasformano gli aeroplanini di carta in piccoli droni con propulsori elettrici.

Ultra Flying Objects è una collezione opensource e chiunque può scaricare gratuitamente i modelli degli aeroplanini dal web, stamparli e costruirli, seguendo le istruzioni o i videotutorial: tutti i modelli sono pubblicati sul sito www.ufoamalpensa.org. I viaggiatori possono inoltre pubblicare foto con i loro aeroplanini con gli hashtag #UfoaMalpensa e #LaCartaVola e diventare volano di informazioni per una corretta raccolta differenziata della carta anche quando si viaggia.