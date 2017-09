Al cinema torna Saetta e le sue avventure

cinema film pellicole locandine

Walk with me uscirà al cinema giovedì 14 settembre. Frutto di un meticoloso lavoro durato 3 anni e condotto tra Francia e Stati Uniti, il film diretto dal candidato al Premio Oscar Benedict Cumberbatch racconta la filosofia di un monastero buddista moderno, dove attraverso la Mindfulness si gettano le basi per una nuova consapevolezza di sé e una nuova prospettiva da cui guardare la vita.

L’attesissimo terzo capitolo di Cars approda nelle sale italiane il prossimo 14 settembre. Saetta McQueen dovrà affrontare un nuovo rivale, il giovane Jack Storm, spericolato e spaccone. Quando un incidente metterà in serio pericolo la sua carriera, Saetta si troverà di fronte a un dubbio terribile: sarà davvero arrivato il momento di ritirarsi? Una nuova allenattrice potrebbe cambiare il suo destino….

Barry Seal – una storia americana, con Tom Cruise e tratto da una vicenda realmente accaduta , sarà al cinema dal 14 settembre. Seal é un pilota dedito al contrabbando con i Paesi dell’America centrale. Scoperto e licenziato, verrà contattato nientemeno che dalla CIA per una missione sotto copertura piuttosto pericolosa: dovrà infiltrarsi tra i trafficanti di armi e droga e diventare informatore per la DEA.