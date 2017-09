Al Palace hotel si celebra l’architetto Sommaruga, protagonista del liberty varesino

Foto varie

«I cento anni dalla sua scomparsa e i 150 anni dalla sua nascita erano un evento che andava celebrato come si deve anche qui, a Varese, la città che ospita il più importante complesso di opere di Giuseppe Sommaruga». Con queste parole Sergio Bellani, segretario generale di Uniascom, ha presentato il convegno “L’architetto Giuseppe Sommaruga a Varese” che si terrà a Palace Grand Hotel sabato 7 ottobre a partire dalle 10 e per tutto il giorno.

«Un appuntametno importante con una duplice finalità – ha chiosato Luca Rinaldi, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Lombardia Occidentale -: da un lato quello di celebrare con un convegno di carattere scientifico l’importantissima opera di Sommaruga e dall’altro quello di portare al centro del dibatitto la riflessione sulle possibilità di rivitalizzazione del turismo culturale grazie alle sue opere architettoniche».

Giuseppe Sommaruga è stato protagonista indiscusso dell’architettura italiana tra fine Ottocento e inizio Novecento, le sue opere sono linfa del periodo liberty che ha caratterizzato costruzioni importanti della città di Varese. Tra queste si ricordano soprattutto il Palace Grand Hotel e il complesso del Grand Hotel Campo dei Fiori.

L’appuntamento del 7 ottobre è stato voluto ed organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia – Uniascom della Provincia di Varese, la Soprintendenza Archeologica delle provincie di Como, Lecco, Monza, Brianza, Pavia, Sondrio e Varese e la Società Storica Varesina.

L’idea è proprio quella di portare al tavoli relatori che porteranno la loro testimonianza del periodo liberty, trattando ampiamente le origini storiche delle due principali opere architettoniche che Sommaruga ha realizzato a Varese.

Durante il Convegno, saranno proiettati alcuni filmati della “Belle Epoque” e verrà realizzata una Tavola Rotonda per dibattere sull’importanza delle opere architettoniche nel contribuire allo sviluppo del turismo culturale.

Un evento che si sposa con la più ampia programmazione del festival del paesaggio organizzato dal Comune di Varese dal 29 settembre all’8 ottobre. «Un evento importantissimo per completare il quadro di quanto stiamo organizzando per il festival – ha spiegato l’assessore varesino Roberto Cecchi -. Fondamentale anche per l’attenzione che vuole porre sul tema del turismo che dovrebbe essere in testa all’agenda politica del paese e del nostro territorio in particolare».

ECCO IL PROGRAMMA (Sabato 7 ottobre – Palace Hotel Varese)